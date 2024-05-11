У розвиток аеропорту «Київ» ми інвестували понад 4 млрд грн і вивели його на друге місце за пасажиропотоком – Костржевський [ Редагувати ]
Голова Ради директорів Міжнародного Аеропорту "Київ" Денис Костржевський повідомив, що ТОВ "Мастер-Авіа" погасила всі борги комунального підприємства Аеропорт "Київ", а за 13 років своєї діяльності інвестувала у розвиток його інфраструктури понад 4 млрд гривень.
Про це він написав у авторському матеріалі для видання "Українська правда".
"Це обумовило й створення близько 10 тисяч нових робочих місць в авіаційній та супутніх обслуговуючих галузях, а також понад півмільярда гривень сплачених податків", – зазначив Костржевський.
Він наголосив, що до початку великої війни в Україні Аеропорт "Київ" був одним з найбільших платників податків серед комунальних підприємств столиці й невпинно нарощував потік пасажирів.
"В 2018-2019 роках пасажиропотік перетнув позначку у 2,6 млн пасажирів, аеропорт став другим за цим показником в Україні. Таких успіхів ТОВ "Мастер-Авіа" досягло навіть попри те, що підприємство сплачувало за оренду землі більше ніж усі аеропорти України разом узяті та несло колосальне фінансове навантаження по обслуговуванню кредитів, залучених на фінансування реконструкції", – підкреслив Денис Костржевський.
При цьому, за його словами, попри досить дискримінаційні умови, ТОВ "Мастер-Авіа" досягло вражаючих результатів та продовжувало розвивати аеропорт.
"Аеропорт "Київ" залучав до співпраці нові й нові компанії – загалом, тут їх базувалося близько 40. Він також став базовим для одного з найбільших лоукостерів – авіакомпанії WizzAir. Коли запровадили безвізовий режим для України, польоти з цього аеропорту до Європи стали зручними й доступнішими", – доповнив він.
Попри війну команда аеропорту веде перемовини, щодо залучення інвестицій, з кількома міжнародними партнерами на державному і приватному рівнях. Адже війна в Україні безальтернативно підтвердила стратегічну необхідність мати сучасний аеропорт на правому березі Дніпра. Авіатори переконані – найближчим часом Україну чекає перемога, а столиця України матиме оновлений, сучасний аеропорт.
по темі
В Україні за рік стало на 1200 мільйонерів більше. Йдеться про тих, хто за результатами 2023 року задекларував річний дохід у понад мільйон гривень
Кабмін вніс законопроект щодо підвищення акцизів на паливо та алкоголь з 1 липня
Єдність України та Європи закарбували у металі. У Нацбанку презентували пам'ятну монету "День Європи" з переплетенням символів нашої країни та європейської співдружності. Нумізматичну новинку побачила Ніна Коломієць.
Крига скресла. Євросоюз погодив використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. На яку суму може розраховувати Київ? Коли надійдуть ці кошти? Які ще заходи проти росії готує ЄС? Дивіться далі.
Бізнесмена Ігоря Коломойського, який вже перебуває у СІЗО за справою про шахрайство, зараз взяли під варту за справою про замовлення вбивства
За чотири місяці 2024 року національний телемарафон "Єдині новини" організував та провів понад 370 зборів на потреби Сил оборони України. Станом на 30 квітня, у рамках оголошених ініціатив вдалося зібрати 101 млн 24 тис. 577 гривень