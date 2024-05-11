Голова Ради директорів Міжнародного Аеропорту "Київ" Денис Костржевський повідомив, що ТОВ "Мастер-Авіа" погасила всі борги комунального підприємства Аеропорт "Київ", а за 13 років своєї діяльності інвестувала у розвиток його інфраструктури понад 4 млрд гривень.

Про це він написав у авторському матеріалі для видання "Українська правда".

"Це обумовило й створення близько 10 тисяч нових робочих місць в авіаційній та супутніх обслуговуючих галузях, а також понад півмільярда гривень сплачених податків", – зазначив Костржевський.

Він наголосив, що до початку великої війни в Україні Аеропорт "Київ" був одним з найбільших платників податків серед комунальних підприємств столиці й невпинно нарощував потік пасажирів.

"В 2018-2019 роках пасажиропотік перетнув позначку у 2,6 млн пасажирів, аеропорт став другим за цим показником в Україні. Таких успіхів ТОВ "Мастер-Авіа" досягло навіть попри те, що підприємство сплачувало за оренду землі більше ніж усі аеропорти України разом узяті та несло колосальне фінансове навантаження по обслуговуванню кредитів, залучених на фінансування реконструкції", – підкреслив Денис Костржевський.

При цьому, за його словами, попри досить дискримінаційні умови, ТОВ "Мастер-Авіа" досягло вражаючих результатів та продовжувало розвивати аеропорт.

"Аеропорт "Київ" залучав до співпраці нові й нові компанії – загалом, тут їх базувалося близько 40. Він також став базовим для одного з найбільших лоукостерів – авіакомпанії WizzAir. Коли запровадили безвізовий режим для України, польоти з цього аеропорту до Європи стали зручними й доступнішими", – доповнив він.

Попри війну команда аеропорту веде перемовини, щодо залучення інвестицій, з кількома міжнародними партнерами на державному і приватному рівнях. Адже війна в Україні безальтернативно підтвердила стратегічну необхідність мати сучасний аеропорт на правому березі Дніпра. Авіатори переконані – найближчим часом Україну чекає перемога, а столиця України матиме оновлений, сучасний аеропорт.