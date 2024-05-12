Байден: перемир'я в Газі настане хоч завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників [ Редагувати ]
Припинення вогню в Секторі Газа може наступити хоч завтра, якщо ХАМАС погодиться звільнити заручників.
Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.
"Як я вже сказав, це залежить від ХАМАСу - якщо вони захочуть це зробити, ми могли б покінчити з цим завтра. І припинення вогню почнеться завтра", - заявив Байден.
Цієї п'ятниці також відбулась зустріч родичів заручників з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і координатором з питань Близького Сходу Бретом МакГерком. Сім'ї висловили своє розчарування через чергову паузу в переговорах між ХАМАСом та Ізраїлем.
Як пише CNN, цього тижня переговори між ісламістським рухом та Тель-Авівом знову "застрягли". ХАМАС заявив, що відмова Ізраїля від плану щодо припинення вогню - повернула діалог про звільнення заручників на "початкову стадію". Зокрема представники бойовиків звинуватили голову ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху в тому, що він перешкоджає діалогу, аби використати його в якості прикриття для нападу на Рафах.
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