У Косово з неділі, 12 травня, починає діяти заборона використання сербських динарів. Починаючи з 12 травня, всі грошові операції у частково визнаній країні мають здійснюватися в євро. Про це повідомляє сербська газета Politika з посиланням на ефір телеканалу RTK.

У матеріалі Politika наводиться постанова Центрального банку Косово. У ньому йдеться про те, що громадяни можуть зберігати відмінні від євро валюти у фізичній формі або на банківських рахунках.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заборонив обіг сербської валюти в країні з 1 лютого. Пізніше влада Косова повідомила про перехідний період для запровадження заборони. Заяві косовського прем'єра про транзитний період передувала його зустріч з послами США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії у Приштіні.

Україна не визнає незалежності Косова. У серпні 2022 року до Верховної Ради внесли проект постанови про визнання суверенітету та незалежності Республіки Косово, однак документ досі не розглянутий парламентом.

Незважаючи на це, наприкінці березня Косово оголосило другий пакет військової допомоги для України.