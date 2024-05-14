В районі Часового Яру ситуація залишається складною. Противник не залишає спроб захопити це місто, але вже не проводить таких масованих штурмів, як раніше.

Про це розповів Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ у ефірі телемарафону.

"Найчастіше росіяни намагаються заходити із населеного пункту Іванівське і Богданівка, але перейти канал Сіверський Донець у них не виходить. Наші Сили оборони мужньо відбивають атаки.

Росіяни не полишають спроб знищити Часів Яр КАБами і ФАБами. Також дуже велика кількість застосування армійської авіації. Крім цього, росіяни застосовують FPV-дрони та скиди. В районі Часового Яру противник зосередив свої найпідготовленіші підрозділи", - сказав Кожубенко.