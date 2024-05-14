Маскувальні сітки. На фронті на них постійно велика потреба. І хоча волонтери працюють зранку до ночі, забезпечити всі запити від бійців все одно не встигають. Військові змушені чекати по кілька місяців. На Прикарпатті з плетінням камуфляжного покриття для війська активно допомагають студенти. Як встигають поєднувати навчання з волонтерством? Жанна Дутчак продовжить тему.

У парку розставлені каркаси для маскувальних сіток. Біля кожного - пораються молоді дівчата і гомонять про свої студентські справи.

Віолетта, студентка:

Ми тут за розмовами плетемо, розмовляємо, за домашні завдання різні говоримо, що потрібно зробити. Встигаємо все.

Віолетта - з Миколаєва. В Івано-Франківську навчається. Та одночасно волонтерить в молодіжному центрі. Розповідає: уперше прийшла сюди з одногрупниками торік на культурний захід. Побачила, як тут плетуть сітки.

Віолетта, студентка:

І я так подумала, чому б ні. Це якась допомога. Можна донатити, можна плести сітку. Я вважаю, що це дуже важлива допомога. І це дуже сильно заспокоює. Для мене це спокій, це якесь розвантаження від важкого дня.

Долучилася до гурту і студентка Софія з Дніпропетровщини.

Софія, студентка:

Можна було розширити свій кругозір, тому що були різні вікові категорії, також переселенців багато. Мені хотілося поділитися таким класним місцем з моїм оточенням.

Студенти - тут основні волонтери, розповідають представники центру. І часто проводять для них різні культурні, навчальні й мистецькі заходи.

Марія, фахівець із питань молоді Івано-Франківського молодіжного центру "Рух":

Ми якось спочатку почали їх залучати потрохи. Їх не було одразу багато. Можливо, хтось за тиждень один прийшов. Потім йому сподобалося, він ходив на якісь заходи, і закликав свого друга чи подругу.

За пів року сформували велику базу охочих допомогти. У ній нині майже три десятки осіб.

Марія, фахівець із питань молоді Івано-Франківського молодіжного центру "Рух":

Насправді це студенти, загалом це журналісти в більшості, багато із них є ВПО, вони дуже свідомі. Напишу в чаті, що дуже потрібно сплести сітку, вони кличуть своїх одногрупників з інших курсів, згруповуються і плетуть.

Соломія Михайлишин, студентка:

Мотивує те, що ми допомагаємо. Я розумію, що вона знадобиться нашим військовим, і може комусь врятує життя. Коли ми врешті виграємо, щоб я з гордістю могла подумати, що я доклалася до цього.

Сплели у Центрі й передали війську вже десять маскувальних сіток. Зараз працюють над ще двома.

Віолетта, студентка:

У мене техніка "змійка", кожен раз по-різному, можу сердечко зробити навіть, можу хвильки якісь.

Іван Хом'як, директор Івано-Франківського молодіжного центру "Рух":

"Маскувальні феї" передають нам повністю сітки, передають нам матеріали, ми безпосередньо тільки плетемо і передаємо згідно з потребою нашим військовослужбовцям.

Олена Черкас, координатор волонтерського центру "Маскувальні феї":

Молодь - це рушійна сила, тому що люди, в основному старшого віку, ходять на роботу, піднімають нашу економіку, в когось є діти й нема такого часу. У молоді є сили та бажання.

Волонтери кажуть: для плетіння - рук нині бракує. Бійці замовили понад сотню сіток.