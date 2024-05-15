16 жінок звинуватили 67-річного ілюзіоніста Девіда Копперфільда (справжнє ім'я Девід Сет Коткін) у сексуалізованому насильстві та неналежній поведінці у період з кінця 1980-х по 2014 рік. Про це у своєму розслідуванні повідомила газета The Guardian.

Більше половини жінок, які висунули звинувачення на адресу Копперфільда, стверджують, що на той момент їм не виповнилося 18 років. Деякі заявили, що їм було лише 15 років, хоча Копперфільд міг і не знати їхнього віку.

Чотири жінки стверджують, що Копперфільд торкався їх або змушував робити сексуалізовані дотики до його тіла прямо під час виступів. Три з них заявили, що на той момент були підлітками.

Члени родини однієї 15-річної дівчини, які сиділи в залі для глядачів під час виступу Копперфільда, стверджують, що стали свідками того, як він торкався її грудей. Адвокати Копперфільда заявили, що твердження про те, що він нібито торкався жінок неналежним чином, "не лише абсолютно помилкові, а й абсолютно неправдоподібні".

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Під час розслідування The Guardian, яке тривало п'ять років, журналісти з'ясували, що Копперфільд обіцяв жінкам, які звинуватили його у домаганнях, що допоможе їм з кар'єрою у модельному бізнесі чи розважальній індустрії. Також автори розслідування дізналися, що Копперфільд намагався підтримувати контакт з жінками та їхніми батьками.

Одна з жінок розповіла, що познайомилася з Копперфільдом під час його шоу у 1991 році, коли їй було 15 років. Після цього фокусник почав дзвонити їй пізно вночі, надсилав подарунки та квитки на свої шоу, а коли їй виповнилося 18, вони зайнялися сексом за взаємною згодою. За її словами, це був її перший раз.

Адвокати Копперфільда, коментуючи це, заявили, що у жінки та ілюзіоніста були законні стосунки за взаємною згодою, які тривали чотири роки. Вони додали, що Копперфільд "категорично заперечує будь-які припущення про залицяння або будь-які інші неправомірні дії".

Щонайменше троє жінок стверджують, що Копперфільд накачав їх наркотиками, перш ніж зайнятися з ними сексом без їхньої згоди.

У 2018 році проти Копперфільда подібні звинувачення висунула Бріттні Льюїс, одна із 16 героїнь розслідування The Guardian. Тоді вона заявила, що ілюзіоніст вчинив сексуалізоване насильство над нею у 1988 році. Копперфільд заперечував ці звинувачення.

Бріттні Льюїс

Ще одна жінка розповіла The Guardian, що її та її подругу накачали наркотиками, коли вона погодилася зустрітися з Копперфільдом, щоб випити після його виступу у 1993 році. Адвокати Копперфільда відкинули ці звинувачення - за їхніми словами, наркотики "не частина його світу".

Копперфільд опинився під пильною увагою через те, що спілкувався з Джеффрі Епштейном - американським мільйонером, якого звинувачували у сексуалізованому насильстві та торгівлі людьми.

"Наш клієнт не знав про жахливі злочини Епштейна. Як і решта світу, він дізнався про це з преси", - заявили його адвокати.