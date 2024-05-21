Медичний скандал. На Запоріжжі вже понад тиждень не вщухають чвари навколо приєднання Протипухлинного центру до обласної лікарні. Справа навіть дійшла до суду. Чому не задоволений персонал та пацієнти - розбиралися наші кореспонденти.

Пані Любов пів року проходить хімієтерапія у Запорізькому протипухлинному центрі. Але зараз її турбує не лише власне здоров'я, а й те, чи не зміниться її лікар, оскільки медцентр планують об'єднати з обласною лікарнею.

Любов, пацієнтка Запорізького регіонального протипухлинного центру:

Я боюся, що вони можуть піти, молоді люди, вони можуть піти. Лікар отакий, лікування добре, персонал чудовий, ви розумієте кудись йти, кудись їхати, сюди доїхати важко.

Переживають і не розуміють, навіщо об'єднувати лікарні й співробітники центру.

Надія Ярошенко, завідувачка відділення радіотерапії та радіохірургії:

В нас запитують, чи згодні ми переходити на роботу в обласну лікарню, і не має нового штатного розкладу, ми не знаємо, чи є там ці посади для нас в цьому штатному розкладі.

Ольга Коробова, медична сестра:

Втратимо колектив, він у нас дуже гарний, дуже гарні спеціалісти. Робоче місце втратимо, будемо без зарплат. Це дуже хвилює.

Окрім цього, керівник центру запевняє, що після об'єднання лікарень можуть виникнути й проблеми із наданням деяких послуг.

Михайло Єсаянц, директор Запорізького регіонального протипухлинного центру:

Щоб отримати ліцензію на лікування, на променеву терапію, це потрібен час, для того, щоб виконати усі умови, які повинно подати на Міністерство охорони здоров'я для отримання цієї ліцензії.

Водночас очільник обласної лікарні запевняє: звільняти персонал ніхто не збирається. Згідно з документами, протипухлинний центр мають об'єднати з обласною лікарнею. До неї також приєднають місцевий центр серцево-судинних захворювань.

Ігор Шишка, директор Запорізької обласної клінічної лікарні:

Не планується жодного скорочення, акцентую на цьому увагу, не планується ліквідації ні онкоцентру, ні кардіоцентру, не планується жодної релокації цих закладів. Там, де вони були там вони, і будуть розташовані, працівники, які приходили на ту локацію працювати, так і будуть приходити. Законодавчо передбачено доповнення і поновлення як пакетів з НСЗУ, так і ліцензій. Жодної зупинки надання медичної допомоги, як амбулаторної, так і стаціонарної, як в кардіоцентрі, так і в онкоцентрі не буде зупинено на жодну секунду.

Заспокоюють і медиків, і пацієнтів також в обладміністрації. Чиновники кажуть, що об'єднання лікарень дозволить покращити якість надання послуг та розширити їх спектр.

Наталія Будяк, заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації:

Пацієнти потребують мультидисциплінарної широкої допомоги, тобто не якоїсь вузької направленості, а набагато більше, таким чином пацієнт може отримати абсолютно всі медичні послуги безоплатно, більш ефективно. І це про доступність пацієнта до медичної допомоги.

В обладміністрації кажуть, готові до діалогу з усіма працівниками лікарень. Водночас колектив протипухлинного центру вирішив боротися з об'єднанням медзакладів через суд. На одне з рішень нині готує апеляцію, рішення за іншим позовом іще чекає.