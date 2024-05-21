На фронті виборювали свободу, а тепер хочуть виборювати золото на Паралімпійських змаганнях. Таке бажання висловили бійці, які перебувають нині на реабілітації у Дніпрі. Що вплинуло на чоловіків? Та який спорт готові підкорити?

Хто на візках, протезах чи милицях, але досі зі зброєю в руках. Бійці, які отримали поранення в боях за рідну землю, прийшли повправлятися в стрільбі.

Денис розповідає, з пістолета стріляв вперше. Зазвичай на фронті доводилося відкривати вогонь з автомата, кулемета, гранатомета. Але вже тут в тилу, в тирі, навіть з першого разу показав непоганий результат.

На початку грудня минулого року чоловік дістав поранення на Бахмутському напрямку. Виносив пораненого. Підірвався на ворожій міні, потім ампутація. Нині проходить реабілітацію.

Денис ветеран російсько-української війни:

Я навіть не пам'ятаю, якого місяця мені дали перший протез, а це вже другий, але ще вчусь на ньому ходити. Перші кроки без милиць були, але не довго.

Віталій із позивним "Реактивний" служив у розвідці. На фронті з 2016 року, говорить, завжди хотів бути військовим. Під час бойового завдання на Херсонщині їхній підрозділ накрила артилерія. В результаті - ампутація ноги.

Віталій - ветеран російсько-української війни:

Нас танчик накрив і артилерія. Штурмували одне село. І от так вийшло, але витягнули. Херсонська область, Кринки. Де зараз адове місце, можна його зараз зрівняти з Авдіївкою, тому що дуже тяжко ворога вибити й взятий його.

Віталій теж проходить реабілітацію, опановує вже другий протез, вчиться ходити без милиць. Бойовий дух не втрачає. Жартома каже, можливо, в перспективі боротиметься за параолімпійське золото в стрільбі.

Віталій - ветеран російсько-української війни:

Хто знає, можливо, я в майбутньому буду олімпійським стрільцем. Непогано стріляю. Головне бажання. Бажання, мотивація і тренування.

Як паралімпійці вправляються з пневматичною гвинтівкою, ветеранам теж показали.

У паралімпійській збірній без жартів чекають на нових чемпіонів.

Ірина Ляху - представниця національної паралімпійської збірної з кульової стрільби:

Я б була дуже рада, якби хлопці приєдналися. Я думаю, що їм був би цікавий такий вид спорту. Тому що він мотивує, дисциплінує і завжди є куди рости, є прагнення, і дуже гарний колектив, спортивний.

Ірина - представниця національної паралімпійської збірної з кульової стрільби. Розповідає, нині готується до змагань у Парижі. Для жінки - це вже буде третя паралімпіада. Перша пройшла в Ріо-де-Жанейро. На другій в Токіо у фіналі посіла п'яте місце. Зараз налаштовується на медаль.

Ірина Ляху - представниця національної паралімпійської збірної з кульової стрільби:

Я дуже стараюсь, щоб здобути медаль. Тренуюсь.

Поки що не паралімпійські, але все ж перші медалі зі стрільби взяли ветерани. Для більшого азарту тренування в тирі провели з призовими місцями. Все в рамках регіонального проєкту "ТитаниUA", який покликаний допомагати військовим повертатися після поранень у цивільне життя.