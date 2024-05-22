Ще 1300 загарбників і 41 артсистема: Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу з 21 на 22 травня, становили 1300 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 22 бойові броньовані машини (ББМ) і 41 артилерійську систему.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:
особового складу - 496 370 (+1300) осіб ліквідовано;
танків - 7611 (+6) од;
бойових броньованих машин - 14 721 (+22) од.;
артилерійських систем - 12 820 (+41) од.;
РСЗВ - 1077 од.;
засоби ППО - 812 (+1) од.;
літаків - 354 од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 346 (+56) од.;
крилатих ракет - 2208 (+1) од.;
кораблів/катерів - 27 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 17 442 (+59) од.;
спеціальної техніки - 2090 (+5) од.
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