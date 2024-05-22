805 тисяч громадян оновили дані в застосунку Резерв+, заявили у Міноборони [ Редагувати ]
Станом на 22 травня 805 тисяч громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку "Резерв+".
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Станом на зараз: 805 000 успішних оновлень даних через застосунок Резерв+, - йдеться у повідомленні.
Застосунок почав працювати 18 травня 2024 року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену військову техніку росіян. Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня.
по темі
Електронна черга для оновлення даних вже функціонує у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України в тестовому режимі
Держслужбовці, без яких не зможе функціонувати державна та судова влада України, будуть заброньованими
Міністерство оборони закликало жінок не завантажувати застосунок "Резерв+"
Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко скасовує наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інши
Засуджені українці, які підлягають мобілізації до армії, будуть направлені на службу у спеціальних підрозділах