Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив потужний удар по Харкову і підтримав посилення систем ППО для захисту міста.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті глави дипломатії Європейського Союзу (ЄС) Жозепа Борреля.

Дипломат рішуче засудив "жахливі напади росії на Харків, зокрема на переповнений торговий центр, внаслідок яких загинули і були поранені мирні жителі".

Він підкреслив, що всі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

I condemn in the strongest terms Russia's heinous attacks against Kharkiv city today, including a crowded mall, killing and wounding civilians.



All perpetrators of these and other Russian war crimes will be held to account.



