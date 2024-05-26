Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив потужний удар по Харкову і підтримав посилення систем ППО для захисту міста.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті глави дипломатії Європейського Союзу (ЄС) Жозепа Борреля.

Дипломат рішуче засудив "жахливі напади росії на Харків, зокрема на переповнений торговий центр, внаслідок яких загинули і були поранені мирні жителі".

Він підкреслив, що всі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

Ці систематичні злочини росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста.

I condemn in the strongest terms Russia's heinous attacks against Kharkiv city today, including a crowded mall, killing and wounding civilians.



All perpetrators of these and other Russian war crimes will be held to account.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 25, 2024

Раніше з'явилося відео моменту влучання та наслідків.