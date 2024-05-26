Підписавши декларацію з сімейним лікарем, кожен українець отримує доступ до безкоштовних лабораторних та діагностичних досліджень. Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоровʼя України.

Безпосередньо на прийомі лікар зможе оглянути пацієнта, провести скринінг і провести швидке обстеження на наявність інфекції.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

скринінгове обстеження на виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Які аналізи безоплатні:

загальний аналіз крові, сечі;

аналіз рівня холестерину;

аналіз рівня глюкози в крові.

Для проведення лабораторних досліджень сімейний лікар виписує направлення на обстеження. Не потрібно доплачувати за витратні матеріали.

Пробірки для аналізу крові, рукавички, шприци, спиртові серветки - все це входить у вартість програми медичної гарантії і оплачується Національною службою охорони здоров'я України.

Нагадаємо, що в Україні військові та цивільні, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій, можуть отримати безоплатне протезування.