Які обстеження можна пройти у сімейного лікаря безкоштовно [ Редагувати ]
Підписавши декларацію з сімейним лікарем, кожен українець отримує доступ до безкоштовних лабораторних та діагностичних досліджень. Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоровʼя України.
Безпосередньо на прийомі лікар зможе оглянути пацієнта, провести скринінг і провести швидке обстеження на наявність інфекції.
Безоплатно можна пройти:
- інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
- скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
- скринінгове обстеження на виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.
Які аналізи безоплатні:
- загальний аналіз крові, сечі;
- аналіз рівня холестерину;
- аналіз рівня глюкози в крові.
Для проведення лабораторних досліджень сімейний лікар виписує направлення на обстеження. Не потрібно доплачувати за витратні матеріали.
Пробірки для аналізу крові, рукавички, шприци, спиртові серветки - все це входить у вартість програми медичної гарантії і оплачується Національною службою охорони здоров'я України.
Нагадаємо, що в Україні військові та цивільні, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій, можуть отримати безоплатне протезування.
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