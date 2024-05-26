Українські військові відбили загрозу прориву рф на Харківському напрямку 26 травня. Окупанти намагалися прорватися на ділянці Стрелеча - Глибоке.

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрелеча – Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій, на напрямку наступ був зупинений. Наразі ведеться системна робота, щоб вибити противника з зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі", - розповів він.

За його даними, противник мав певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрелеча - Глибоке.

"Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці", - додав спікер.

Крім того, за даними Волошина, противник не полишає спроб тиснути на Вовчанськ і Липці.

"Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, пов’язли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють", - додав він.

До того ж, окупанти намагаються штурмовати Вовчанськ піхотними підрозділами.