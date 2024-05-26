США будуть на саміті миру, хоча досі не відомо, хто поїде, - ЗМІ [ Редагувати ]
США підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, але поки невідомо, хто саме представлятиме країну.
Про це повідомляє Reuters.
Анонімний співрозмовник видання заявив, що Сполучені Штати братимуть участь у саміті, але не розкрив, хто саме представлятиме країну та на якому рівні.
Глобальний саміт миру
Глобальний саміт миру – це міжнародна зустріч на рівні лідерів країн, яку організовують Україна та Швейцарія. Саміт заплановано на 15-16 червня цього року на швейцарському курорті Бюрґеншток поблизу Люцерна.
Участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.
Нагадаємо, Україна повинна була отримати винищувачі F-16 два роки тому. Але зараз Україні потрібно готуватися до використання цих літаків. Про це повідомив генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула в інтерв'ю АрміяInform.
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