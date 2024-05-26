США підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, але поки невідомо, хто саме представлятиме країну.

Про це повідомляє Reuters.

Анонімний співрозмовник видання заявив, що Сполучені Штати братимуть участь у саміті, але не розкрив, хто саме представлятиме країну та на якому рівні.

Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру – це міжнародна зустріч на рівні лідерів країн, яку організовують Україна та Швейцарія. Саміт заплановано на 15-16 червня цього року на швейцарському курорті Бюрґеншток поблизу Люцерна.

Участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

Нагадаємо, Україна повинна була отримати винищувачі F-16 два роки тому. Але зараз Україні потрібно готуватися до використання цих літаків. Про це повідомив генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула в інтерв'ю АрміяInform.