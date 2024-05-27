Чинний президент Литви Ґітанас Науседа переміг у другому турі виборів. Головна виборча комісія повідомила, що Науседа набрав 74,43% голосів виборців, тоді як його опонентка - прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте отримала підтримку 24,06% виборців.

Про це повідомляє LRT.

До слова, президент України Володимир Зеленський одним з перших привітав литовського лідера з переобранням.

Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі, — підкреслив він.