Науседа з великим відривом виграв вибори президента Литви [ Редагувати ]
Чинний президент Литви Ґітанас Науседа переміг у другому турі виборів. Головна виборча комісія повідомила, що Науседа набрав 74,43% голосів виборців, тоді як його опонентка - прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте отримала підтримку 24,06% виборців.
Про це повідомляє LRT.
До слова, президент України Володимир Зеленський одним з перших привітав литовського лідера з переобранням.
Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі, — підкреслив він.
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