Ірину Фаріон поновлять на посаді професорки "Львівської політехніки" [ Редагувати ]
Колишню народну депутатку Ірину Фаріон, яку раніше звільнили з кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, поновлять на посаді професорки. Відповідне рішення ухвалив Львівський апеляційний суд, повідомляє "Суспільне".
Суд визнав накази ректора "Львівської політехніки" про звільнення Ірини Фаріон незаконними та скасував їх. Також з університету стягнули на користь науковиці 123 тис. 927 грн за час вимушеного прогулу та 5782 грн судового збору.
Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", - прокоментувала Фаріон ймовірність свого повернення до "Львівської політехніки".
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