У Норвегії почали індивідуальний розгляд заяв українців, які просять про притулок. У разі відмови з країни можуть попросити виїхати сотні українських громадян, на яких не поширюється колективний захист.

Оцінюватимуть індивідуальну ситуацію та з якого регіону України приїхали біженці, повідомляє nrk.no.

Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочавіндивідуальний розгляд заяв українців, які не проживали в Україні на момент початку війни і тому не відповідають вимогам колективного захисту. Перші справи будуть завершені після літа.

Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого, звідки вона приїхала, – заявила міністер юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Йдеться про 800-1000 людей, яким можуть наказати покинути Норвегію. Серед заяв на притулок, які розглядаються – 370 від чоловіків призовного віку.

У міністерстві юстиції зауважують, що ризик бути відправленим на війну проти росії не є підставою для проживання в Норвегії:

Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному випадку.

Зараз безпечними для життя, за оцінкою UDI, вважаються три області: Львівська, Волинська та Закарпатська.

Норвегія надає колективний захист понад 77 тисячам українців. Уряд вживає заходів, щоб знизити привабливість країни та скоротити потік нових біженців.

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