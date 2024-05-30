У четвер, 30 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів про подробиці операції.

Так, сьогодні, справді, успішна операція Групи 13 підрозділу ГУР МО по ліквідації корабельно-катерного складу ворожого Чорноморського флоту. І, так, є різні види тунців, зокрема ось ще водиться трохи в нашій акваторії російський "Тунець", але тепер вже російський глибоководний. І кухарі з ГУР сьогодні його дуже гарно підсмажив, епічне відео бачив подивись світ.

"Ворог вчиться і намагається ховати свої кораблі, свої катери від українських Сил безпеки і оборони, використовуючи додаткові все нові і нові методи захисту. Ми бачимо, що сьогодні безпрецедентно активно використовувався авіація, 32 вильоти для того, щоб захистити ось ті самі, 2 катери", - сказав він.

Попри всі заходи, які вживав ворог, власне, це було передбачено спецпідрозділом, фахівцями Головного управління розвідки, оператор українських вітчизняних дронів MAGURA V5. Були подоланні перешкоди, ворог нічого не зміг зробити, два "Тунця" не просто уражено, а знищено, вони не підлягають відновленню і доєдналась до майбутніх експонатів, і людей, які цікавляться підводним туризмом і дайвінгом, зокрема.

"Їх використовували для перевезення особового складу, БК, для розвідки, спостереження і для боротьби з українськими безпілотниками. Відповідно - 2 таких засоби - це додаткові можливості для українських Сил безпеки й оборони, які обов’язково будуть використані", - сказав Юсов.