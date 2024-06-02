В Україні триває процес оновлення облікових даних. Відповідно до закону про посилення мобілізації військовозобов'язані повинні зробити це до 16 липня. На вибір мають три шляхи - через ТЦК, ЦНАП чи за допомогою застосунку від Міноборони "Резерв+". Мої колеги перевірили, що відбувається нині у ЦНАПах Прикарпаття.

У ЦНАПі Ігор чекає своєї черги до реєстратора. Чоловік - священнослужитель. В Івано-Франківськ переїхав зі Львова, щоб працювати в одній з громадських організацій.

Ігор, відвідувач ЦНАПу:

Я військовозобов'язаний, не маю поки що відстрочки. За пів року до повномасштабного вторгнення був у військкоматі. Вирішив в перші тижні оновити свої дані, тому що переїхав сюди. Я розумію, що це моя відповідальність, мій обов'язок. Такий час, тому немає часу відкладати щось.

Для оновлення даних в Ігоря попросили паспорт, ідентифікаційний код та номер мобільного. Весь процес тривав менш як десять хвилин.

Давно проходив ВЛК, не заброньований, не маю поки що права на відстрочку і не перебуваю в розшуку. Тому все добре ніби. Буду чекати тепер направлення на ВЛК.

Оновити свої дані можна було і через мобільний застосунок "Резерв+". Але Ігорю важливо отримати паперовий документ - витяг зі ЦНАПу або код з ТЦК.

Ігор, відвідувач ЦНАПу:

Вони дають витяг. Це є документ, який підтверджує, що я оновив свої дані. Не з'явився в ТЦК, тому що там зараз черги відбуваються великі.

Оксана Станіславська, заступниця директора департаменту адміністративних послуг:

Багато відвідувачів звертаються, щоб мати саме паперове підтвердження. Чи пред'явити за місцем роботи, що вони оновили дані, чи в інші установи. Є у нас і звернення осіб, які мають оновлені дані в "Резерв +", але вони ще хочуть мати паперове підтвердження - витяг із печаткою.

З вісімнадцятого травня через цей ЦНАП дані оновили вже понад півтори тисячі осіб. Фахівці розповідають: спершу був такий ажіотаж, що система ледь справлялася із заявками.

Оксана Станіславська, заступниця директора департаменту адміністративних послуг:

Майже всі питання - це було з оновлення даних. І навіть в ці перші дні система трошки триваліше опрацьовувалося оновлення даних, оскільки було багато звернень. Зараз на даний час звернень уже значно менше. Якщо взяти статистично, то за вчорашній день оформлено 124 заявки. Але це враховуються всі офіси нашої громади.

А це вже Тисменицький ЦНАП. Керівниця установи каже: за два тижні у них оновили свої дані лише трохи більше як пів сотні жителів громади.

Людмила Бардюк-Кавецька, начальник ЦНАП Тисменицької міської ради:

У перший день було двоє осіб, сьогодні у нас було 3 осіб. В середньому до нас звертається 5 чоловік на день. Це не багато для нашої громади.

Працівники ЦНАПу припускають: незначну кількість звернень можна пояснити тим, що військовозобов'язані вибирають інші варіанти оновлення. За останньою інформацією Міністерства оборони, натепер свої дані оновили вже більше мільйона трьохсот тисяч осіб. З них мільйон двісті тисяч скористалися мобільним застосунком "Резерв+". І лише 80 тис. українців це зробили через ЦНАПи. А найменше - 60 тисяч - через ТЦК.