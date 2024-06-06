Письменник і волонтер, фронтмен гурту "Жадан і собаки", Сергій Жадан вступив на службу до лав Національної гвардії.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу), - написав Жадан.

Також про своє рішення приєднатися до лав НГУ повідомив у соцмережі й інший учасник гурту "Жадан і собаки" Євген Турчинов.