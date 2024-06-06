Вранці 6 червня російські окупаційні війська атакували Нікополь на Дніпропетровщині безпілотниками-камікадзе, влучивши у рейсовий автобус. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За його словами, від удару безпілотника поранення отримали четверо місцевих жителів: троє чоловіків віком 65, 52, 73 років та 38-річна жінка. Лікарі надали їм необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено один багатоповерховий і три приватні будинки, господарчу споруду, об'єкт інфраструктури, автобус, а також газові та електричні мережі.

Російські війська атакували Нікополь і населені пункти громади також увечері 5 червня, використовуючи ствольну артилерію та FPV-камікадзе.

Станом на ранок у прибережних населених пунктах зберігається загроза застосування артилерії і дронів. Місцевих жителів закликають за можливості перебувати в укриттях.