Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину. У Берліні у вівторок та середу пройде конференція, присвячена відновленню України.

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У вівторок Зеленський прибуде до Берліна, де планує виступити в Бундестазі. Конференцію з відновлення України організовує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.

Видання зазначає, що хоча це не перший візит Зеленського до Берліна від початку війни, це буде його перший особистий виступ у Бундестазі. Для цього депутати зберуться на спеціальне засідання.