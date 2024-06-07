Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі [ Редагувати ]
Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину. У Берліні у вівторок та середу пройде конференція, присвячена відновленню України.
Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У вівторок Зеленський прибуде до Берліна, де планує виступити в Бундестазі. Конференцію з відновлення України організовує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.
Видання зазначає, що хоча це не перший візит Зеленського до Берліна від початку війни, це буде його перший особистий виступ у Бундестазі. Для цього депутати зберуться на спеціальне засідання.
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