Зеленський хоче відновити усі зруйновані енергооб'єкти до зими [ Редагувати ]
В коротшій перспективі в Україні мають реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо. Це важливо зробити до зими.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
Одна з основних путінських мішеней в Україні - це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення нації. Європа неодноразово вже з цим стикалася.
Він зауважив на тому, що внаслідок енергетичного терору рф в Україні знищено потужностей на вже 9 ГВт, при, тому що пік споживання енергії в Україні був 18 ГВт.
Що таке 9 ГВт? Берлін - це близько 2 ГВт потреби, Мюнхен - десь до 3 ГВт. Ми вже втратили в рази більше генерації, ніж обсяг енергоспоживання великих міст.
Зеленський наголосив, що в коротшій перспективі повинне реалізуватись також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити.
До зими. Це так важливо. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя.
Раніше ми писали про те, що графік відключень світла в регіонах України у вівторок буде змінений.
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