Естонія передає Україні ЗРК Mistral [ Редагувати ]
Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них. Про це оголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокий напад росії, що триває, і в прямих інтересах безпеки Естонії також входить сприяння цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєздатності Сил оборони Естонії, і ми могли якнайшвидше відновити необхідні поставки.
Точна кількість переданих ЗРК Mistral не розголошуються з міркувань безпеки.
Mistral - зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків. Розроблений у Франції, 1987 року прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції. У 2000 році розроблений модернізований зразок - Mistral 2.
Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Він має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.
Нагадаємо, раніше в Естонії заявили, що передадуть Україні один енергоблок.
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