В Луганській області росіяни облаштували новий полігон [ Редагувати ]
Російські військові облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Цю територію використовують для навчань.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"На Біловодщині загарбники облаштували військовий полігон", - розповів він.
За словами голови ОВА, у місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу.
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