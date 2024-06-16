росіяни намагаються покращити своє положення поблизу річки Вовча на Харківщині (відео) [ Редагувати ]
На агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області противник намагається контратакувати і пробитись вперед. Там тривають зустрічні і вуличні бої.
Про це повідомив Назарій Кішак, командир зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Сили оборони намагаються повністю зупинити ворога і зробити все для того, щоб він не просувався вперед. Росіяни намагаються покращити своє положення перед річкою Вовча, але наші військові не дозволяють їм туди дійти, і це наразі є великою нашою перевагою.
Росіянам в цьому районі завдяки Силам оборони ускладнена логістика. Це покращує шанси для подальшої бойової роботи", - сказав командир.
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