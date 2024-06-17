69 спецмашин отримали українські рятувальники від міжнародних партнерів. Потреба у техніці велика, адже росіяни цілеспрямовано її знищують. Автомобілі призначені, зокрема, і для нещодавно створеного нового підрозділу ДСНС. Якого саме? І що це за машини - розкаже Валерія Глущенко.

Валерія Глущенко, кореспондентка:

У подвір'ї однієї з пожежної частини зараз досить тісно. Тут 69 машин, які невдовзі поїдуть по різних регіонах нашої країни, аби рятувати від пожеж, зокрема й ті, які спричинені ворожими обстрілами.

Понад тисячу одиниць рятувальної техніки знищив ворог від початку повномасштабного вторгнення - наголошують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пожежні частини ДСНС та й самі рятувальники для росіян нині серед мішеней номер один, каже Олександр. Він зараз працює на деокупованих територіях Донеччини.

Олександр Агібалов, начальник 13-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій обл.:

Робота стала набагато важча, тому що ми зіткнулися з новими викликами, які перед нами поставив ворог. Це ліквідація всіх подій під час обстрілів ракетних, а також дронів. Хоч і ми витримуємо ту паузу, але все одно особовий склад подвергається загрозі при повторному обстрілі.

Щоби підтримати Україну, міжнародні партнери з Великої Британії, Естонії, Японії та США передали нам десятки одиниць спецтехніки для порятунку людей та майна.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

Це автомобілі пожежно-рятувальні. Це автомобілі управлінські для ліквідації великих пожеж або великих надзвичайних подій. Вони потребують управлінського контролю. А ще отримали авто, на яких будуть працювати підрозділи безпілотників Держслужби з надзвичайної ситуації. Це нова служба для ДСНС.

Андрій Даник т.в.о. голови ДСНС України:

Це сучасні авто, які будуть використовуватись нашими рятувальними підрозділами. Звичайно, вони вже на рівні, які виготовляють в Україні. Ви ж бачили машини наших вітчизняних виробників. Вони не гірші. А чому нам важлива ця допомога? Річ у тім, що ворог останнім часом дуже активно наносить ураження по пожежних підрозділах, по техніці. Ми постійно їх втрачаємо. І треба оновлювати парк. І ми не встигаємо з потужностями, що є, аби відновлюватись та продовжувати виконувати свій функціонал.

Це вже не перша допомога, що надійшла підрозділам ДСНС від західних колег. Але за обсягами - одна з найбільших, розповідають посадовці. У МВС також зазначають, що вже провели переговори з Японією про спільне виробництво запчастин для розмінувальної техніки в Україні.