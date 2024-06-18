У Дніпрі воїн, що втратив ногу, першим в Україні отримав водійське посвідчення категорії С1 [ Редагувати ]
Перший в Україні. Колишній військовий Ігор отримав водійське посвідчення категорії С1. Він - перший чоловік з інвалідністю, який відтепер зможе кермувати вантажним автомобілем. Своїм досвідом він поділився з нашою кореспонденткою Оленою Мендалюк.
- Інструктор терплячий? - Так, дуже, якби не сварився, то я, мабуть, і не поїхав би.
З усмішкою Ігор пригадує практичні заняття. Позаду - 40 годин кермування з інструктором. Чоловік - колишній військовий. Через поранення медикам довелося ампутувати йому праву ногу. Зараз Ігор вправно ходить на протезі, а ще планує влаштуватися на роботу - водієм великогабаритного транспорту. Для цього у лютому пішов в автошколу - щоб отримати категорію С1.
Ігор - учасник проєкту МВС "Без бар'єрів":
Трохи більш жорстокіші, як сказати, для С1 правила дорожнього руху. А так вони майже однакові, але в керуванні потрібно так - машина більше, занос більше, треба враховувати, як повернути, щоб нікого не зачепити, постійно дивитися в дзеркала.
Та спершу були кілька місяців теорії, її Ігор запам'ятав легко. З практикою - складніше, проте іспит чоловік склав.
Ігор - учасник проєкту МВС "Без бар'єрів":
Майже без помилок, були там: поворот запізно вимкнув, і перед зупинкою не увімкнув поворот. Маленькі, але були помилки.
Автошкола на базі університету внутрішніх справ реалізує проєкт МВС "Без бар'єрів". Він дозволяє отримати водійські посвідчення з будь-якою категорією людям з інвалідністю.
Ігор Магдаліна, перший проректор ДДУВС:
Урочисто випускаємо свого першого учня, який закінчував школу для людей з інвалідністю, Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Сьогодні він складав практичний екзамен і здав. Отримав посвідчення водія категорії С1.
Ветеран став першим в Україні випускником автошколи для осіб з інвалідністю.
Роман Кучурін, заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях:
Успішно здав іспит на вказану категорію.
Тепер, тримаючи посвідчення в руках, Ігор просить в інших водіїв толерантності.
Ігор - учасник проєкту МВС "Без бар'єрів":
Всі ганяють, підрізають, і вони не розуміють, чому ти так медленно їдеш, і вони всі факають. Всі нервнують, всі поспішають кудись. Це ж місто.
по темі
Тіло 9-річної дівчинки, яка зникла більше тижня тому, знайшли у лісі, неподалік дому, де вона мешкала. Тож, які версії? Що відомо про злочин? Тетяна Логунова зібрала весь фактаж.
Посадовці шукають шляхи, як повернути до активного соціального та економічного життя тих, хто ще вчора захищав державу. Тож, які варіанти? Як забезпечити якісну реабілітацію на всіх рівнях, і головне, де взяти гроші? Ніна Коломієць вивчала питання.
Військовий рекрутинг набирає обертів. В Україні відкрили ще один рекрутинговий центр для української армії. Відтепер доєднатися до сил оборони можна і в Івано-Франківську.
Цьогоріч організатори зробили акцент на захисті прав представників ЛГБТ-спільноти, які захищають Україну в лавах Сил оборони, та на посиленні військової допомоги нашій країні з боку західних союзників. Мій колега Руслан Смєщук поговорив з учасниками Маршу і розкаже про все докладніше.
Як поліпшити ментальне здоров'я захисників та захисниць та чи є на це кошти - обговорили на всеукраїнській конференції, що відбулася на Львівщині.