Перший в Україні. Колишній військовий Ігор отримав водійське посвідчення категорії С1. Він - перший чоловік з інвалідністю, який відтепер зможе кермувати вантажним автомобілем. Своїм досвідом він поділився з нашою кореспонденткою Оленою Мендалюк.

- Інструктор терплячий? - Так, дуже, якби не сварився, то я, мабуть, і не поїхав би.

З усмішкою Ігор пригадує практичні заняття. Позаду - 40 годин кермування з інструктором. Чоловік - колишній військовий. Через поранення медикам довелося ампутувати йому праву ногу. Зараз Ігор вправно ходить на протезі, а ще планує влаштуватися на роботу - водієм великогабаритного транспорту. Для цього у лютому пішов в автошколу - щоб отримати категорію С1.

Ігор - учасник проєкту МВС "Без бар'єрів":

Трохи більш жорстокіші, як сказати, для С1 правила дорожнього руху. А так вони майже однакові, але в керуванні потрібно так - машина більше, занос більше, треба враховувати, як повернути, щоб нікого не зачепити, постійно дивитися в дзеркала.

Та спершу були кілька місяців теорії, її Ігор запам'ятав легко. З практикою - складніше, проте іспит чоловік склав.

Ігор - учасник проєкту МВС "Без бар'єрів":

Майже без помилок, були там: поворот запізно вимкнув, і перед зупинкою не увімкнув поворот. Маленькі, але були помилки.

Автошкола на базі університету внутрішніх справ реалізує проєкт МВС "Без бар'єрів". Він дозволяє отримати водійські посвідчення з будь-якою категорією людям з інвалідністю.

Ігор Магдаліна, перший проректор ДДУВС:

Урочисто випускаємо свого першого учня, який закінчував школу для людей з інвалідністю, Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Сьогодні він складав практичний екзамен і здав. Отримав посвідчення водія категорії С1.

Ветеран став першим в Україні випускником автошколи для осіб з інвалідністю.

Роман Кучурін, заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях:

Успішно здав іспит на вказану категорію.

Тепер, тримаючи посвідчення в руках, Ігор просить в інших водіїв толерантності.

Ігор - учасник проєкту МВС "Без бар'єрів":