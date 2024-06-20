На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі - КМВА [ Редагувати ]
Вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ.
Про це повідомили у КМВА.
Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою ударних БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку, - йдеться у повідомленні.
У КМВА повідомили, що всі ворожі цілі були знищені засобами протиповітряної оборони ще на підходах до столиці.
За словами начальника міської адміністрації Сергія Попка, у столиці немає зафіксованих руйнувань і постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня росія здійснила нову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ворожі безпілотні літальні апарати пошкодили обладнання в чотирьох областях.
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