Заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький, який став героєм низки журналістських розслідувань, заявив, що на нього, таким чином, тиснуть фігуранти кримінальних справ, намагаючись дискредитувати.

Про це Вербицький сказав в інтерв’ю Українським новинам, відповідаючи на публікації та сюжети які висвітлювали його життя та життя Христини Ільницької, з якою він має особисті стосунки. Журналісти припускали, що Вербицький через Ільницьку може легалізовувати незадекларовані доходи.

"Я сам максимально зацікавлений у всебічному, об’єктивному і незалежному розслідуванні всіх обставин цієї ситуації… Я сам звернувся до Генерального прокурора з проханням перерозподілити усі мої обов’язки між іншими заступниками на час проведення службового розслідування", – повідомив Вербицький.

Він сказав, що сюжети у ЗМІ "зʼявилися не просто так", а в рамках кампанії дискредитації його, інших прокурорів, а також свідків у кримінальних провадженнях.

"Тому я готовий продовжити цю публічну розмову і захищати свою репутацію. Не лише заради себе, а й щоб показати, що тиснути на слідство неприпустимо", – заявив заступник Генпрокурора.

Він заявив, що медійний тиск на нього пов’язаний з резонансними розслідуваннями щодо незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. Вербицький сказав, що одна з цих справ стосується приватного комерційного банку, через який відбулося виведення неоподаткованих доходів, а деякі її фігуранти перебувають у міжнародному розшуку.

"Я маю такі докази але не можу в усіх деталях це розповісти, бо це є таємницею досудового слідства і це може зашкодити розслідуванню кримінального провадження… Чесно, хотілось би відповісти, щоб суспільство бачило що відбувається навколо цієї ситуації і як особи які підозрюються у скоєнні злочинів намагаються, на мою думку, таким чином уникнути відповідальності", – сказав Вербицький.

Щодо стосунків з Ільницькою, то посадовець заявив, що "вперше запросив на каву" її лише у жовтні 2023 року, а згідно Закону про запобігання корупції не повинен згадувати її у декларації, бо вони не ведуть спільний побут.

"У своєму будинку вона живе з сином і зі своєю матір’ю. Вона не збагатіла раптово зі мною. В неї були і яхти, і квартири, і машини, і земельні ділянки. До знайомства зі мною вона їздила не Mrecedes, змінила його на Porsche", – сказав Вербицький, додавши, що у Ільницької є гроші і вона має право розпоряджатись ними як хоче.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує факт імовірного незаконного збагачення заступником генерального прокурора Дмитром Вербицьким. До цього журналісти програми "Схеми" з'ясували, що дівчина заступника генпрокурора Вербицького Ільницька у 2024 році отримала у власність майно вартістю щонайменше 52 млн грн, а саме: котедж площею 240 квадратних метрів у Києві з ринковою вартістю не менше 48 млн грн, автомобіль Porsche за 4 мільйони та салон краси.