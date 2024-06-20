Не вщухають дискусії довкола чергового мовного скандалу, який днями стався в Одесі. Нагадаю, під час творчої зустрічі одна з учасниць попросила ведучих перейти з російської на українську. Дівчину вивели із зали. Конфлікт набув розголосу і завершився вибаченнями.

П'ятнадцяте червня, вечір нетворкінгу в Одесі. Серед слухачів - і місцева блогерка Юлія Карабаджак. Уже пізніше дівчина зізналася: заздалегідь знала, що зустріч відбуватиметься російською. Тому й відразу перебила лектора.

- Я перепрошую, а можна, будь ласка, державною мовою? - Мне удобнее так! - Ви українець? - А мені не зручно! - Так, ребята, давайте без этого.

Слова лектора про те, що йому, мовляв, зручніше російською зала зустріла оплесками, але Юлія не здавалася.

Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в двадцять первом веке - это молчать о себе и оставаться незамеченым. - А перекладач буде? Бо я не розумію москальску! - Ребята, слушайте, ну, если вы не понимаете, я ж не держу вас здесь и не заставляю вас слушать.

Далі більше. Блогерку просто вивели із зали.

Давайте ми запишемо це, давайте ми запишемо, як ви мене виводите, як ви мене виводите, так. - Девушка, виходимо...

Юлія Карабаджак, блогерка:

Я знала, куди йду, і очікувала, що буде саме так. Тому я встала й сказала, що так далі не може тривати. Мене вивели, я, по суті, нічого не змінила, але насправді це не кінець.

І справді: то був не кінець. Уже наступного дня організатор семінару Віталій Ступаєнко публічно вибачався і перед Юлією, і перед всіма, кого могла образити така мовна поведінка: мовляв, недопрацювали. Та пообіцяв: у майбутньому всі їхні заходи відбуватимуться лише українською.

Віталій Ступаєнко, організатор заходу:

В мене є чітка українська позиція: я підтримую Україну, я роблю івенти для українських підприємців. Так от сталося, що я виріс в Одесі, і все життя розмовляв російською мовою, але хочу, щоб всі знали: потрохи ми робили кроки для українізації нашого івенту, нашої компанії.

На інцидент зреагував і Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови:

Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і Кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще має місце у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників.

Утім, згодом посадовець уточнив: це був хоча і публічний, але приватний захід. А оскільки мовне законодавство не поширюється на приватне спілкування - притягнути організаторів до відповідальності буде складно. Юлія своєю чергою збирається і надалі відстоювати українську в Одесі - і обов'язково перевірить, чи виконають її опоненти свої обіцянки.