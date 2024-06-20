В Україні постраждалі від сексуального насильства, зумовленого війною, можуть отримати так звані "проміжні репарації", простіше кажучи, виплати у 3 тисячі євро. Таку компенсацію вже отримали 40 людей - зазначають у Кабміні. На яку ще підтримку можуть сподіватися потерпілі - в сюжеті.

Людмила Гусейнова досі пам'ятає катівню у Донецьку, куди рашисти кинули жінку 2019 року. Розповідає: окупанти постійно знущалися з в'язнів.

Людмила Гусейнова, правозахисниця, колишня політув'язнена кремля:

Когось катували, когось ґвалтували. Я чула крики тих, кого катували в сусідніх камерах

303 зафіксовані факти сексуального насильства, зумовленого війною. Серед постраждалих - 112 чоловіків і 191 жінка. Це дані, які наводять в Офісі генпрокурора. Проте, за інформацією ООН, незареєстрованих випадків насправді в десятки разів більше. І хоча встановити особи ґвалтівників і притягнути їх до відповідальності важко, перші вироки й навіть тюремні терміни в Україні вже є.

Вікторія Литвинова, заступниця Генерального прокурора України:

Нам вдалось ідентифікувати й повідомити про підозру 49 окупантам, до суду вже направлено акти щодо 29 осіб - п'ять злочинців вже отримали вирок, двоє в українських судах.

Не лише покарати злочинців, а й підтримати самих потерпілих - серед пріоритетів держави. В Україні вже діє пілотний проєкт, за яким постраждалі від сексуального насильства в умовах війни можуть отримати компенсацію розміром - 3000 євро.

Ольга Стефанішина віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Наразі проєкт передбачає надання негайних проміжних репарацій людям, які постраждали. 142 особи, включаючи жінок, чоловіків і дітей, вже подали свої звернення й отримали відповідні підтвердження і визнання того, що вони стали жертвами злочинів. 40 осіб вже отримали відповідні репарації.

Напередодні у Києві до Міжнародного дня боротьби з сексуальним насильством, зумовленим війною, презентували тематичну інсталяцію - велике вікно, оздоблене елементами, що нагадують: навіть на звичайні види постраждалі дивляться крізь призму пережитого досвіду.

Ольга Стефанішина віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Є образи чоловіків та жінок на цьому розписі, заквітчані жовтими квітками ріпаку, яку у 2023 році ми обрали символом солідарності з постраждалими. Ця квітка швидко відновлюється після зимових морозів та несприятливих умов, вона символізує надію, що усі постраждалі за допомогою підтримки зможуть залишити травматичні події позаду.

Напередодні парламентарі у першому читанні підтримали законопроєкт про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства в умовах війни. А посадовці - розробляють механізми надання соцдопомоги цим людям.

Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України:

Пропонуємо на рівні законодавства закріпити сексуальне насильство, яке пов'язане з російською агресією, а так само передбачити набір підтримок, включно з поширенням гарячих ліній, які є в нашій мережі, що розбудована по протидії домашньому насильству і загалом в нас понад 700 служб, які з 21-го року ми формуємо, такі як притулки, кризові центри, денні центри, виїзні мультидисциплінарні бригади - все це мережа, яка буде доступна кожній людині.

Постраждалі від війни, зокрема, й від сексуальних злочинів, можуть також звернутися до Центрів допомоги врятованим, які діють в Україні за підтримки ООН. Нині вони відкриті вже у 12 містах.