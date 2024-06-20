Чи потрібно переоформлювати субсидію після подорожчання комуналки: відповідь ПФУ? Як пояснили у відомстві, одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

Такий перерахунок буде проведено автоматично.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні", - сказано у повідомленні.

Перевірити інформацію за призначеними субсидіями можливо в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше Рада підтримала законопроект про субсидії для книгарень і книжкові сертифікати.