У пʼятницю, 21 червня, в білорусі почалася раптова перевірка готовності з'єднань та частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням, яка проходитиме у Гомельській та Брестській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони республіки білорусь.

Зазначається, що до перевірки залучені воєнні частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного заняття визначених районів, їх інженерної підготовки, організації охорони та оборони, а також заступлення на бойове чергування.

Надалі військові частини та підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання.

Перевірка проходитиме на полігонах та ділянках місцевості в Брестській та Гомельській областях. У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування.

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