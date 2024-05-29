Угорський уряд підписав угоду з білоруссю щодо допомоги у будівництві атомної електростанції "Пакш-2", яку будує російська держкорпорація "Росатом".

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час свого візиту до Мінська, пише DW.

Підписана сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики має велике значення, оскільки дозволяє нам скористатися досвідом Білорусі в будівництві реакторів аналогічної технології, – заявив Сіярто, проте не уточнив, як саме білорусь надаватиме допомогу.

Також угорський міністр висловив своє невдоволення з приводу готовності деяких європейських країн НАТО відправити своїх солдатів в Україну для тренування українських військових, назвавши ці заяви огидними.

Атомна станція в Пакші, побудована у 1980-х роках, працює на російському ядерному паливі і забезпечує третину електроенергії, яку споживає Угорщина. Наразі на АЕС функціонують чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440.

У 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з російським диктатором володимиром путіним про будівництво нових енергоблоків. росія надала кредит на понад 10 мільярдів євро, який покриває понад 80% витрат на будівництво.

Угорський уряд сподівається, що два нові блоки запрацюють на початку 2030-х років.