Дуда летить до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном: про що говоритиме [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда цими вихідними відвідає Китай із робочим візитом. У нього запланована зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Дуда повідомив, що обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні. Він визнав важливість Китаю з точки зору майбутнього миру в Україні.
Польський президент також зазначив, що територія України має велике значення для китайської ініціативи "Пояс і шлях", яка полягає в розбудові інфраструктурної мережі, що з'єднує Китай, країни Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Європи.
Дуда вирушить до Китаю в ніч із п'ятниці на суботу; візит завершиться в середу.
Ініціатива "Пояс і шлях" (також відома як "Один пояс - один шлях") - це масштабна інфраструктурна ініціатива, висунута Китаєм у 2013 році. Вона об'єднує два основні маршрути:
- Економічний пояс Шовкового шляху: сухопутний маршрут, що проходить через Центральну Азію, Близький Схід і Європу.
- Морський Шовковий шлях XXI століття: морський маршрут, що з'єднує Китай із Південно-Східною Азією, Південною Азією, Африкою та Європою.
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