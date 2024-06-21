Президент Польщі Анджей Дуда цими вихідними відвідає Китай із робочим візитом. У нього запланована зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Дуда повідомив, що обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні. Він визнав важливість Китаю з точки зору майбутнього миру в Україні.

Польський президент також зазначив, що територія України має велике значення для китайської ініціативи "Пояс і шлях", яка полягає в розбудові інфраструктурної мережі, що з'єднує Китай, країни Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Європи.

Дуда вирушить до Китаю в ніч із п'ятниці на суботу; візит завершиться в середу.

Ініціатива "Пояс і шлях" (також відома як "Один пояс - один шлях") - це масштабна інфраструктурна ініціатива, висунута Китаєм у 2013 році. Вона об'єднує два основні маршрути: