Наруга над могилами бійців у Києві: затриманій повідомлено про підозру [ Редагувати ]
Жінці, яка вчора, 20 червня, пошкодила могили українських бійців у Києві, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє в Telegram-каналі Київська міська прокуратура.
60-річна затримана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України:
- Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі";
- Андрія Пильщикова з позивним "Джус";
- Павла Петриченка.
Зазначається, що жінка більше 20 разів вдарила палицею по могилах воїнів, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.
Вчора ж її було вже затримано. Як розповідав голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, жінка не може пояснити мотив свого вчинку. Також її було направлено на судово-психіатричну експертизу.
Що загрожує затриманій
Затриманій повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів - ч. 3 ст. 297 КК України.
по темі
На Чернігівщині до 15 років за ґратами з конфіскацією майна засудили члена банди, яка вчинила умисне вбивство чотирьох осіб у 1995 році
Національний банк України заборонив переведення кредитних коштів клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в іграх. Рішення почне діяти з 22 червня
Посли країн Європейського союзу дали "принципову згоду" на відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, які розпочнуться 25 червня
21 червня російські війська обстріляли Селидове Донецької області
Усі жертви подібних злочинів в Україні можуть отримати так звані проміжні репарації - виплати у 3000 євро. На яку ще підтримку можуть розраховувати потерпілі та чи можливо покарати окупантів ґвалтівників?
Заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький, який став героєм низки журналістських розслідувань, заявив, що на нього, таким чином, тиснуть фігуранти кримінальних справ, намагаючись дискредитувати