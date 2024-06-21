У Чорногорії, Хорватії, Албанії, Боснії та Герцеговині та деяких регіонах Сербії сталися масові відключення електроенергії.

Про відключення електрики повідомляють соцмережі чорногорських електромереж. У компанії пишуть, що вони сталися через "порушення регіонального масштабу", причини з'ясовуються.

Без світла залишилися столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та ще кілька міст, передає Reuters. Місцеві ЗМІ пишуть про відключення електроенергії по всій країні.

У Сараєво не працюють ані трамвайні, ані тролейбусні маршрути, пише боснійське видання Dnevni Avaz. Припускають, що причиною стали навантаження на лініях електропередач у регіоні, що виникли після пожежі на одній з ліній у Чорногорії.

Оператор електроенергії у Боснії та Герцеговині NOS повідомив, що аварія сталася у Чорногорії на високовольтній лінії на 400 кВ. Каскадне відключення електроенергії зачепило весь регіон, а саме Боснію та Герцеговину, Албанію, Чорногорію, Хорватію та частину Сербії. Виробничі об'єкти не знеструмлені.

Хорватське видання HRT повідомляє про відключення інтернету, світлофорів, і застряглих у ліфтах жителях. Без світла залишилися Спліт, Оміш, Дубровник та багато інших міст.

Енергокомпанія Hrvatska elektroprivreda повідомила, що ввела у повну експлуатацію всі свої виробничі потужності, щоб забезпечити постачання електроенергії у найкоротші терміни.

Сербське видання Kurir, з посиланням на профільну компанію, повідомило, що збій не зачепив Сербію. За даними Kurir, без світла залишилися також деякі регіони Греції.