Чорногорія посідає лідируючу позицію в Європі щодо частки біженців з України стосовно місцевих жителів. Про це заявив прем'єр-міністр країн Дритан Абазович на саміті глав держав країн-членів Ради Європи в Рейк'явіку.

За його словами, громадяни України зараз становлять 5% населення країни (з 617 тис. осіб).

Чорногорія сьогодні має найбільшу кількість українців per capita в Європі, вони склали майже 5% нашого населення і всі почуваються безпечно і комфортно.

За даними статистики на сайті ООН, у Чорногорії зареєстровані 33 тис. українських біженців (5,35% населення країни), при цьому 8,2 тис. з них отримали в цій країні тимчасовий захист.

Нагадаємо, "Подробиці" писали про те, як українським біженцям оформити пенсію за кордоном.