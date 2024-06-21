В Україні запустили інформаційний ресурс про гуманітарне розмінування, який буде містити повну інформацію про протимінну діяльність у країні.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як зазначили у відомстві, портал стане "єдиним вікном" для:

сільгоспвиробників, які планують розміновувати землі;

операторів протимінної діяльності;

українських донорів;

держорганів, залучених до розмінування.

На порталі будуть доступні:

останні новини;

анонси подій;

нормативно-правові акти.

Крім того, там буде панель з даними про очищені землі та інфраструктуру, кількість операторів та машин для розмінування.

Міністерство повідомило, що раніше в Україні не було єдиного ресурсу з необхідною інформацією для операторів протимінної діяльності, аграріїв, постраждалих громадян та донорів.

Портал також допоможе фермерам легше знаходити зміни до порядку використання коштів на програму грошових компенсацій.

Через повномасштабну війну значні території України забруднені вибухонебезпечними предметами, але влада поступово очищує ці райони.