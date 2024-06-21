В Україні запустили портал про гуманітарне розмінування [ Редагувати ]
В Україні запустили інформаційний ресурс про гуманітарне розмінування, який буде містити повну інформацію про протимінну діяльність у країні.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Як зазначили у відомстві, портал стане "єдиним вікном" для:
- сільгоспвиробників, які планують розміновувати землі;
- операторів протимінної діяльності;
- українських донорів;
- держорганів, залучених до розмінування.
На порталі будуть доступні:
- останні новини;
- анонси подій;
- нормативно-правові акти.
Крім того, там буде панель з даними про очищені землі та інфраструктуру, кількість операторів та машин для розмінування.
Міністерство повідомило, що раніше в Україні не було єдиного ресурсу з необхідною інформацією для операторів протимінної діяльності, аграріїв, постраждалих громадян та донорів.
Портал також допоможе фермерам легше знаходити зміни до порядку використання коштів на програму грошових компенсацій.
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