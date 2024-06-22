Окупантам у Луганській області спустили "згори" нову методичку по мобілізації в армію рф. Відповідно до неї вербуватимуть і підозрюваних.

Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

До так званої "ЛНР" надійшла методичка, згідно з якою силовики зобов’язані пропонувати укласти контракт з Міноборони рф не тільки обвинуваченим, а й підозрюваним, тобто, практично кожному.

Після цього, за даними голови ОВА, окупанти обіцяють посприяти припинити кримінальну справу.

Пропонують долучитися до армії рф і порушникам комендантської години, і тим, хто знаходиться під адміністративним наглядом. Про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву.

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