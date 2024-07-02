Влада Японії захищає гору Фудзі від туристів (відео) [ Редагувати ]
Старт сезону сходження на Фудзі 1 липня ознаменувався новими умовами для тих, хто хоче піднятися на гору, яка є символом Японії.
Тепер за сходження потрібно заплатити 2000 єн ($12). Крім того, щодня на гору зможуть підніматися не більше 4 тисяч туристів. Про це повідомляє агентство Kyodo.
Щороку з 10 липня по 10 вересня влада відкриває гору Фудзіяма заввишки 3776 метрів для сходжень. У 2019 році її відвідали майже 236 тисяч туристів. У 2020-му через пандемію коронавірусу Фудзіяма була закрита для туристів - вперше з 1960 року.
Очікується, що на тлі рекордного ослаблення єни цього року буде особливий попит на сходження на Фудзі з усіма наслідками для природи та безпеки самих туристів.
У 2013 році ЮНЕСКО включило Фудзі до списку Світової спадщини.
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