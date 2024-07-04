Ветеран дбає про ветеранів. Роман Федорин у 2014-му втратив ногу. Тоді бійцю було лише 21, і він, як солдат-зв'язківець, виконував завдання в АТО. Відтоді Роман уже встиг вивчитися на економіста, одружитися, збудувати дім й народити двох дітей. А тепер отримав ще й нову роботу. Про те, як повноцінно жити після ампутації, колишній фронтовик розповів моїм колегам.

Попав під обстріл системи "Град" під містом Щастя.

Про свою біду під Щастям Роман Федорин згадує неохоче. Чоловік колишній військовослужбовець. Ногу втратив десять років тому - в АТО.

Пролунали вибухи. Я піднявся, пройшов десь буквально п'ять секунд і почав не відчувати ноги - впав і збоку побачив крові багато.

Ці кадри з архіву "Подробиць", зняті у липні чотирнадцятого. Роман у військовому шпиталі в Києві. Йому тут лише 21 рік.

Ще бігати буду - протез поставлю.

А це вже 31-річний Роман прямує до свого кабінету. Поки на милицях, не на протезі, бо саме виготовляють новий.

Це моє робоче місце.

Роман - головний спеціаліст відділу в справах ветеранів Дубенської районної адміністрації.

Подивись, до коли дійсне посвідчення.

Роман Федорин, ветеран війни, головний спеціаліст відділу в справах ветеранів управління соцзахисту населення Дубенської РДА:

Побачив оголошення в інтернеті про те, що шукає Дубенська адміністрація з-поміж ветеранів на роботу, то я по цьому оголошенню передзвонив і оце зараз тут.

Недавно Роман сам приходив в управління соцзахисту по консультацію. Тепер дає поради іншим військовикам.

Роман Федорин, ветеран війни, головний спеціаліст відділу в справах ветеранів управління соцзахисту населення Дубенської РДА:

Люди приходять з різних питань. В основному це на якесь оздоровлення, якісь сімейні питання у справах ветеранів, на посвідчення документи приймаю.

Інна Кравець, начальниця відділу в справах ветеранів управління соцзахисту населення Дубенської РДА:

Ветерани йдуть на комунікацію з Романом, оскільки це їхній побратим, який так само пройшов всі пекла війни. Триває війна - кількість ветеранів війни збільшується, на жаль.

Чоловік запевняє: на роботі йому комфортно. А в управлінні соцзахисту пояснюють: гідні умови праці людям з інвалідністю забезпечує спеціальна урядова програма.

Оксана Бойко, начальниця управління соціального захисту населення Дубенської РДА:

У нього облаштоване повністю все на робочому місці. Роман сам особисто й ми разом з ним підбирали ці всі речі.

Програма, за якою можна облаштувати робоче середовище для працівників коштом держави, з'явилася торік у серпні. Нею можуть скористатися усі працедавці.

Оксана Нартюк, заступниця директора Дубенської філії Рівненського обласного центру зайнятості:

Щоб люди могли ефективно працювати на робочому місці - передбачена компенсація до 71 тисячі - це граничний розмір для облаштування робочого місця особи ІІ групи інвалідності і до 106 з половиною тисяч для працевлаштування особи з І групою інвалідності.

Робота у відділі ветеранів для Романа - перша. З неї розпочинається його трудова діяльність, адже одразу після коледжу хлопець служив за контрактом в армії, потім - участь в АТО, тяжке поранення і роки реабілітації. Тепер чоловік радіє, що може допомагати воїнам.

Роман Федорин, ветеран війни, головний спеціаліст відділу в справах ветеранів управління соцзахисту населення Дубенської РДА:

Не очікував, що буду у цій сфері працювати, але якось робота приносить поки задоволення. Хочеться всім ветеранам допомогти.

Роман розповідає: хоча й втратив ногу, але навчився з цим жити. Усвідомлював, що треба рухатися далі. Уже після поранення здобув вищу економічну освіту та створив сім'ю.

Роман Федорин, ветеран війни, головний спеціаліст відділу в справах ветеранів управління соцзахисту населення Дубенської РДА:

Одружився і маю двох дітей. Отримав під будівництво ділянку і оце два роки займався, сам розробляв і планував хату. Оце закінчив будівництво.

Побратимам, які повертаються з війни, Роман радить не зневірюватися, а шукати можливостей реалізуватися у цивільному житті. А їх, переконаний чоловік, чимало.