Сили оборони за останні тижні звільнили майже 16 квадратних кілометрів території в районі трьох населених пунктів поблизу Покровська на Донеччині. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Відпрацював в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк". Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби.

Зокрема, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат.

Заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, плідно попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах, на місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами", - написав Сирський.

Головнокомандувач додав, що звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб.

"Противник не змінив свої плани - відтіснити підрозділи Збройних Сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, задум ворога залишається нереалізованим.

Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", - повідомив Сирський.