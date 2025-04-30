Суперкомп'ютер назвав головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів [ Редагувати ]
"Парі Сен-Жермен" змінив "Арсенал" як найімовірніший претендент на перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Такі підрахунки дав суперкомп'ютер статистичної платформи Opta.
Напередодні французький ПСЖ переміг у Лондоні англійський "Арсенал" у першому півфінальному матчі з рахунком 1:0. М'яч на 4 хвилині забив Усман Дембеле. Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.
У другому півфіналі зустрінуться "іспанська "Барселона" та італійський "Інтер", перший матч між ними відбудеться у середу, 30 квітня, матч у відповідь - 6 травня у Мілані.
Наразі шанси ПСЖ на титул оцінюються у 38,2%, у "Арсеналу" вони знизилися з 31,3% до 15%. Ймовірність перемоги "Барселони" - 28,7%, "Інтера" - 18,1%.
Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня у німецькому Мюнхені. Чинним переможцем турніру є іспанський "Реал", який у фіналі обіграв німецьку "Боруссію" з Дортмунда з рахунком 2:0.
Команда з Мадрида виграла 15 титул і є рекордсменом за цим показником. "Арсенал" та ПСЖ жодного разу не перемагали у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що у наступному сезоні Ліги чемпіонів зіграють одразу п'ять іспанських клубів.
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