"Парі Сен-Жермен" змінив "Арсенал" як найімовірніший претендент на перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Такі підрахунки дав суперкомп'ютер статистичної платформи Opta.

Напередодні французький ПСЖ переміг у Лондоні англійський "Арсенал" у першому півфінальному матчі з рахунком 1:0. М'яч на 4 хвилині забив Усман Дембеле. ​Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.

У другому півфіналі зустрінуться "іспанська "Барселона" та італійський "Інтер", перший матч між ними відбудеться у середу, 30 квітня, матч у відповідь - 6 травня у Мілані.

Наразі шанси ПСЖ на титул оцінюються у 38,2%, у "Арсеналу" вони знизилися з 31,3% до 15%. Ймовірність перемоги "Барселони" - 28,7%, "Інтера" - 18,1%.

Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня у німецькому Мюнхені. Чинним переможцем турніру є іспанський "Реал", який у фіналі обіграв німецьку "Боруссію" з Дортмунда з рахунком 2:0.

Команда з Мадрида виграла 15 титул і є рекордсменом за цим показником. "Арсенал" та ПСЖ жодного разу не перемагали у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що у наступному сезоні Ліги чемпіонів зіграють одразу п'ять іспанських клубів.