Бразильський марафонець Даніель до Насіменто дискваліфікований на п'ять років за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

У пробі 26-річного бігуна, взятої в липні 2024 року, виявили одразу три заборонені речовини: стероїди дростанолон, метенолон та нандролон. Дискваліфікація бразильця починається з 15 липня 2024 року.

Даніель до Насіменто -володар найкращого результату в історії марафону серед бігунів, що народилися за межами Африки.

У 2022 році у Сеулі він показав результат 2 години 7 хвилин 6 секунд (світовий рекорд становить 2:00.35 і належить кенійцю Келвіну Кіптуму).

На чемпіонаті світу 2022 року бразилець був восьмим у марафоні.

Нагадаємо, наприкінці квітня двоє бігуни померли на півмарафоні в Алма-Аті.