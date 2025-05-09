Працівники ДБР затримали проректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, який примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці. Про це повідомляє ДБР і Держприкордонслужба.

За даними слідства, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії у Хмельницькому до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов’язків і проходження військової служби. Наразі встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів.

6 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання освітянина та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії - зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету. Точний розмір збитків, завданих державі, встановлюється.

Посадовця затримали, йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі проректору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тис. грн та відсторонено від посади.

За даними ЗМІ, йдеться про полковника Петра Ткачука.