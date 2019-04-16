Прорив у медицині. Учені з університету Тель-Авіва вперше надрукували живе серце на 3D-принтері. Чим воно унікальне та коли такий орган зможуть пересадити людині - дізнаємося від Анни Філь.

Це серце розміром лише з вишню. І підійде воно хіба що кролику. Утім, це справжня революція в медичних технологіях. Уперше повноцінний орган разом із клітинами, судинами, шлуночками і камерами "надрукували" на 3D-принтері з матеріалів, взятих у людини.

"Уперше ми відтворили матеріал і клітини самого пацієнта. Наскільки нам відомо, раніше для друку на 3D-принтері використовували синтетичні матеріали", - говорить Надав Ноор, співробітник лабораторії.

Ця технологія дозволить запобігти відторгненню органа при пересадці.

"3D-друк, який ми розробили, заснований на біопсії - вилученні у пацієнта живих клітин і тканин. Ми взяли для цього жирову тканину", - говорить Таль Двір, професор університету Тель-Авіва.

Шар за шаром, маленьке серце принтер створив лише за три з половиною години. Учені вже наштампували з десяток таких органів. Перш ніж їх пересадять у живий організм, знадобиться ще чимало роботи.

"Наступний етап - удосконалення серця в лабораторії. Необхідно, щоб клітини почали взаємодіяти одна з одною, надсилати електричні і хімічні сигнали, та щоб м'язи могли синхронно скорочуватися і качати кров", - говорить Таль Двір, професор університету Тель-Авіва.

За рік чи два дослідники планують пересадити ці моделі тваринам - кроликам чи щурам. Запевняють: технологія для "людських" сердець - нічим не відрізнятиметься.

"Я вірю, що за 10 років у кожній лікарні будуть принтери, які зможуть виробляти нові органи і тканини для пацієнтів", - говорить Таль Двір, професор університету Тель-Авіва.

За словами ізраїльських науковців, їхнє відкриття незабаром дозволить створювати органи будь-якого розміру з клітин самого пацієнта.