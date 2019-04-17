Володимир Гройсман пригрозив відставкою Андрію Коболєву [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив відставкою голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, якщо компанія, попри доручення уряду, не знизить ціну на газ для населення, - про це голова уряду заявив на засіданні кабміну.
Володимир Гройсман зазначив, вартість блакитного палива має бути меншою ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр. І додав - на роздуми у Коболєва є тиждень.
"До 24 квітня НАК "Нафтогаз" має повідомити українців, що ціна ринкова буде менше за 8,55. Якщо цього не відбудеться - я ініціюю відставку керівника "Нафтогазу" і буду просити уряд підтримати мою пропозицію. Кон'юнктура ринку така, що газ може коштувати менше ніж 8,55, значно менше! І тому український уряд прийняв рішення і зобов'язав державну компанію НАК "Нафтогаз" продавати газ по ринковій ціні, яка менше ніж 8,55", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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