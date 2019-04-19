Перемир'я, обстріляне з великого калібру. Великоднього режиму тиші на Донбасі немає! А все тому, що ворог підступно порушує домовленості. Причому майже по всій лінії розмежування.

Що відбувається на фронті? Розповість моя колега Ірина Баглай. Вона повернулася з однієї з найгарячіших точок на Сході.

"Просыпаешься от прилета, причем нормального калибра 80-го, я медик, мое задание надеть перчатки взять рюкзак и ждать".

Так, як Евер, цього тижня новий день зустрічали українські оборонці ще на кількох напрямках. Усупереч оголошенному великодньому перемир'ю бойовики накривали вогнем із артилерії.

"Они попросили перемирие, наши дали, в итоге они нас обстреляли один из таких моментов был когда у нас было перемирие, мы сидели себе в окопе и над нами пролетело снаряда три СПГ и в итоге у нас были перелеты и они попали в село", - говорить позивний "Евер", військовослужбовець полку "Азов".

На щастя, цього ранку медик Евер лишився без роботи.

"Лучший медик - это ленивый медик. Если я сижу на диване и ничего не делаю - это самое лучшее, что может быть для ребят", - говорить позивний "Евер", військовослужбовець полку "Азов"

Але його зброя - тут поряд в окопі, завжди напохваті.

"Все что надо здесь есть назальные трубки, декомприсионные иголки, терморегулирующие одеяла, бандажи, шины, физрастворы скальпели".

Евер - на фронті, як і у цивільному житті - Едик. Військовий медик навчається заочно одразу в двох вишах - в українському та іноземному. Вільно володіє кількома іноземними мовами.

"Французский, английский, польский это из иностранных у меня преподавание в основном на польском, английском поэтому хочешь не хочешь надо постигать", - говорить позивний "Евер", військовослужбовець полку "Азов".

Евер вивчає право та методи боротьби з тероризмом. Знання здобуває між обстрілами, в окопах. Три роки тому за півтисячі кілометрів від лінії фронту він не зміг ховатись від війни.

"Не знаю, на самом деле, как можно сидеть дома, когда у тебя в стране война, ходить по ночным клубам не каждый может взять оружие, это надо понимать, но каждый может внести свою лепту в войну если человек готов, для него найдется работа - будь он медик, электрик, механик, повар, флорист", - говорить позивний "Евер", військовослужбовець полку "Азов".

А це вже наслідки обстрілу з більшої артилерії. Ракети "Град" бойовики випустили у тилове село, за 10 кілометрів від передової.

"Раз два три ну штук 7 там в полях еще ложились".

В Орловці вже почали забувати, як вибухають снаряди. У 2014-2015 тому, коли йшли бої за Донецький аеропорт, тут земля здригалася кожен день.

"Отвыкла конечно это для нас было такое потрясение и руки и ноги дрожали".

"Это 122 пушка "Нона", для гражданских потом это угроза".

"Нона" - артилерійська система повітряно-десантних військ. Із них бойовики гатили вранці в бік ще одного підконтрольного Україні тихого села.

"Орієнтуючись по звуку, це була окраїна Ясинуватої сколько снарядов прилетело - 28 снарядів", - говорить Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України.

Причому розрахунок, кажуть військові, був саме на ураження людей. Міни були встановлені на режим дрібних осколків.

"При середній вазі міни "Нони", ну, таких должно бить більше ніж 300. Чим менший тим страшніший може пробить і не замітить плюс великий легше удалить хірургічеським путем маленькій тяжелее", - говорить Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Все поприсідайте стрільба, Вітя виводь їх бо якщо зараз накриють підствольниками ми звідси не вийдемо виходьте виходьте навприсядки".